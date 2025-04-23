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В Марганці до 43 зросла кількість постраждалих через удар дрона по автобусу

Дніпропетровська область, Середа 23 квітня 2025 11:52
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В Марганці до 43 зросла кількість постраждалих через удар дрона по автобусу Фото: у Марганці до 43 зросла кількість постраждалих через удар дрона по автобусу (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

В Марганці продовжує зростати кількість постраждалих через атаку дрона по автобусу. Наразі вже 43 поранених.

Про це пише РБК-Україна з посиланням Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, Дніпропетровську облпрокуратуру.

"До 43 зросла кількість поранених внаслідок удару російського БпЛА по автобусу з працівниками підприємства у м. Марганець", - розповіли в прокуратурі.

Крім того, наразі відомо про 9 загиблих.

"Тільки троє потерпілих лікуються амбулаторно. 7 жінок та 2 чоловіків - загинули", - зазначив Лисак.

Атака дрона по автобусу у Марганці

Російська армія вдарила дроном по Марганцю 23 квітня. Пізніше стало відомо про те, що безпілотник влучив в автобуз зі співробітниками місцевого підприємства.

Спочатку повідомлялось про сімох загиблих та 6 поранених. Потім кількість жерт зросла до 9, а постраждалих - до 32.

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