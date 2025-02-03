UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Зеленський анонсував засідання РНБО

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський анонсував засідання Ради національної безпеки та оборони. Воно відбудеться завтра.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час вечірнього звернення.

Зеленський розповів, що провів сьогодні нараду із головнокомандувачем Олександром Сирським. Вона стосувалась модернізації армії. 

Також президент анонсував засідання РНБО.

"Ми обговорили сьогодні підходи до призначення командирів корпусів: це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням. Армія повинна бути сучасною. І головне – цінувати людей. Відповідні рішення будуть оприлюднені. І ще одне. На завтра призначив засідання РНБО", - розповів Зеленський.

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) - це координаційний орган при Президентові України, який займається питаннями національної безпеки, оборони та стратегічного планування державної політики в цих сферах. Вона аналізує внутрішні та зовнішні загрози, розробляє рекомендації щодо їх нейтралізації, координує діяльність силових структур, а також контролює виконання заходів, спрямованих на забезпечення безпеки держави.

Очолює РНБО президент України, а до її складу входять ключові посадовці, зокрема Прем'єр-міністр, міністри оборони та внутрішніх справ, голова СБУ, керівники інших органів державної влади.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). З нього виведено Ігоря Черкаського.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРНБО