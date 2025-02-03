Зеленський анонсував засідання РНБО

Зеленський розповів, що провів сьогодні нараду із головнокомандувачем Олександром Сирським. Вона стосувалась модернізації армії.

Також президент анонсував засідання РНБО.

"Ми обговорили сьогодні підходи до призначення командирів корпусів: це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням. Армія повинна бути сучасною. І головне – цінувати людей. Відповідні рішення будуть оприлюднені. І ще одне. На завтра призначив засідання РНБО", - розповів Зеленський.

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) - це координаційний орган при Президентові України, який займається питаннями національної безпеки, оборони та стратегічного планування державної політики в цих сферах. Вона аналізує внутрішні та зовнішні загрози, розробляє рекомендації щодо їх нейтралізації, координує діяльність силових структур, а також контролює виконання заходів, спрямованих на забезпечення безпеки держави.

Очолює РНБО президент України, а до її складу входять ключові посадовці, зокрема Прем'єр-міністр, міністри оборони та внутрішніх справ, голова СБУ, керівники інших органів державної влади.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). З нього виведено Ігоря Черкаського.