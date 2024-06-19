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Зеленський анонсував запуск групи з енергетики в рамках формули миру: чим займатиметься

Архівне фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна планує запустити групу з енергетики в рамках формули миру. Вона необхідна для повернення реальної безпеки в цій сфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Зеленський повідомив, що його команда працює над тим, щоб було ще більше долучень до комюніке саміту миру, а також для отримання максимально активної роботи груп за пунктами формули миру. 

"І серед перших таких груп плануємо запустити групу з енергетики - ми маємо повернути реальну енергетичну безпеку в усіх її аспектах і подолати російське ставлення до енергії, до енергоресурсів як до зброї", - сказав президент.

За його словами, це стосується також і захисту від російського енерготерору, адже світ у цьому питанні може допомогти. Уже на липень готуються перші кроки саме в цьому напрямку.

Формула світу

Президент Зеленський у 2022 році представив план закінчення війни, який складається з 10 пунктів і назвав його формулою світу. Більшість країн Заходу підтримали цю ідею.

Більш детально про наміри України щодо завершення війни - у матеріалі РБК-Україна.

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