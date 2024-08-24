Зеленський анонсував українські далекобійні ракети

Український президент Володимир Зедленський заявив, що Україна працює над розробкою нових ракет. За його словами, українська розробка буде дуже далекобійною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.
"Люди працюють 24/7. Обіцяли далекобійні дрони - зробили. 1500 км, у нас є вже такі вироби. А тепер з'являються дрони-ракети", - сказав президент.
Він також анонсував, що нині Україна працює над розробкою вітчизняних ракет.
"Будуть й інші ракети, дуже потужні та дуже далекобійні", - підкреслив він.
Нагадаємо, що сьогодні, 24 серпня, в День незалежності Україна вперше застосувала нову ракету-дрон "Паляниця".
Це зброя українського виробництва, яка вже показала себе на полі бою.
Зеленський наголосив, що нова вітчизняна ракета "Паляниця" - це спосіб України діяти, поки деякі партнери гальмують з рішеннями.
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