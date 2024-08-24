Зеленський анонсував українські далекобійні ракети

"Люди працюють 24/7. Обіцяли далекобійні дрони - зробили. 1500 км, у нас є вже такі вироби. А тепер з'являються дрони-ракети", - сказав президент.

Він також анонсував, що нині Україна працює над розробкою вітчизняних ракет.

"Будуть й інші ракети, дуже потужні та дуже далекобійні", - підкреслив він.