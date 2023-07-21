Зеленський анонсував переговори з Ердоганом та розкрив теми

Президент України Володимир Зеленський планує сьогодні, 21 липня, провести переговори зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави.
"Сьогодні ввечері планую провести переговори з президентом Туреччини Ердоганом. Чорноморський регіон, продовольча безпека, інші важливі теми", - розповів Зеленський.
Зазначимо, що переговори Зеленського з Ердоганом відбудуться після виходу Росії із "зернової угоди", в якій також брала участь і Анкара.
Нагадаємо, на цьому тижні прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що його країна виходить із "зернової угоди", яка дозволяє експортувати українське продовольство Чорним морем. Чиновник поскаржився, що вимоги РФ нібито не виконують.
У відповідь на такі дії президент Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити український експорт без участі Росії. Наразі у Кабміні розробляють детальний план зернових перевезень.
При цьому Ердоган сьогодні заявив, що планує провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Він хоче обговорити продовження "зернової угоди".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.