Зеленський анонсував нову зустріч з посланцями Трампа

Наступного тижня може відбутися нова зустріч української делегації зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.
За його словами, 16 жовтня голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров контактував з представниками США, зокрема з Кушнером.
"Вони домовляються про зустріч. Я готовий також з ними зустрічатися. Я думаю, на цьому тижні вони знайдуть можливість і ми знайдемо формат, як зустрітися", - сказав президент.
Зеленський додав, що зустріч української та американської делегацій мала відбутися у Брюсселі, але у американської сторони "не вийшло".
Він зазначив, що американський майданчик буде працювати.
"Ми розраховуємо, що вони будуть більше тиснути на Путіна, а не на нас. Інакше це просто несправедливо", - наголосив президент.
За його словами, Україна готова зустрічатися з делегацією США у бідь-якій країні, де захоуть американці.
"Ми всюди готові до перемовин, до будь-якого формату перемовин - втрьох, вдвох, вчотирох - неважливо. Важливий мир. На наступному тижні є можливість, американська сторона дала нам сигнал може бути у нас з ними зустріч", - додав Зеленський.
Нагадаємо, зустріч української, американської та європейської делегацій у Майамі 10 жовтня завершилася достроково.
Це сталося через те, що президент США Дональд Трамп цього ж дня оголосив про угоду з російським диктатором Володимиром Путіним, в рамках якої він зібрався купувати російський дизель.
Західні видання пишуть, що така угода стала шоком як для українських, так і для європейських чиновників.
При цьому президент України Володимир Зеленський наголошував, що США фактично використали українську переговорну команду як ширму для своїх домовленостей із росіянами.