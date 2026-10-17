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Зеленський анонсував нову зустріч з посланцями Трампа

15:18 17.10.2026 Сб
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Наступного тижня може відбутися нова зустріч української делегації зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

За його словами, 16 жовтня голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров контактував з представниками США, зокрема з Кушнером.

"Вони домовляються про зустріч. Я готовий також з ними зустрічатися. Я думаю, на цьому тижні вони знайдуть можливість і ми знайдемо формат, як зустрітися", - сказав президент.

Зеленський додав, що зустріч української та американської делегацій мала відбутися у Брюсселі, але у американської сторони "не вийшло".

Він зазначив, що американський майданчик буде працювати.

"Ми розраховуємо, що вони будуть більше тиснути на Путіна, а не на нас. Інакше це просто несправедливо", - наголосив президент.

За його словами, Україна готова зустрічатися з делегацією США у бідь-якій країні, де захоуть американці.

"Ми всюди готові до перемовин, до будь-якого формату перемовин - втрьох, вдвох, вчотирох - неважливо. Важливий мир. На наступному тижні є можливість, американська сторона дала нам сигнал може бути у нас з ними зустріч", - додав Зеленський.

Попередня зустріч з командою Трампа

Нагадаємо, зустріч української, американської та європейської делегацій у Майамі 10 жовтня завершилася достроково.

Це сталося через те, що президент США Дональд Трамп цього ж дня оголосив про угоду з російським диктатором Володимиром Путіним, в рамках якої він зібрався купувати російський дизель.

Західні видання пишуть, що така угода стала шоком як для українських, так і для європейських чиновників.

При цьому президент України Володимир Зеленський наголошував, що США фактично використали українську переговорну команду як ширму для своїх домовленостей із росіянами.

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