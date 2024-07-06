Зеленський анонсував нову морську стратегію України

"Незабаром ця стратегія буде затверджена на РНБО - зараз триває фіналізація її пунктів. Чітко розуміємо, що війна змінила розстановку сил у всьому нашому Чорноморському регіоні, і російський флот у цій акваторії більше ніколи не домінуватиме", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що під час розробки стратегії вони закріплюють наші інтереси, враховують нові технологічні можливості України та наші нові відносини з партнерами.

"Україна завжди тепер буде такою державою, яка здатна захищати власні інтереси на морі, транспортні артерії та інтереси наших союзників і партнерів. Я вдячний усім нашим людям, які це забезпечують. ВМС України, всі задіяні оборонні та безпекові структури та оборонна промисловість - державні та приватні компанії, які працюють заради української сили".