Зеленський анонсував нову морську стратегію України

Україна наразі працює над новою стратегією для держави на морі - Українською морською стратегією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленський.
"Незабаром ця стратегія буде затверджена на РНБО - зараз триває фіналізація її пунктів. Чітко розуміємо, що війна змінила розстановку сил у всьому нашому Чорноморському регіоні, і російський флот у цій акваторії більше ніколи не домінуватиме", - наголосив президент.
Зеленський зазначив, що під час розробки стратегії вони закріплюють наші інтереси, враховують нові технологічні можливості України та наші нові відносини з партнерами.
"Україна завжди тепер буде такою державою, яка здатна захищати власні інтереси на морі, транспортні артерії та інтереси наших союзників і партнерів. Я вдячний усім нашим людям, які це забезпечують. ВМС України, всі задіяні оборонні та безпекові структури та оборонна промисловість - державні та приватні компанії, які працюють заради української сили".
Нагадаємо, що раніше ми писали, що Росія втрачає військово-морський центр у Криму. Водночас речник ВМС України Дмитро Плетенчук заявив, що третина чорноморського флоту РФ вже виведена з ладу.
Водночас незадовго до цього британська розвідка повідомляла, що після серії значних втрат у російських кораблів у Чорному морі було призначено нових командуюча Чорноморським флотом та головкома ВМФ РФ.
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