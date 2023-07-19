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Зеленський анонсував новий саміт Кримської платформи

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна активно готується до проведення саміту Кримської платформи рівня лідерів держав і парламентського рівня.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.

"Вже активно готуємося до міжнародних заходів, які заплановані на серпень і вересень", - йдеться у повідомленні.

Зеленський зауважив, що він провів сьогодні велику нараду щодо підготовки саміту Кримської платформи рівня лідерів держав і парламентського рівня.

"Точно знаємо, що саміт буде змістовним і Крим стане ще ближчим до повернення у вільний світ, ще ближчим до звільнення від окупації. Уся українська земля і всі українські люди мають бути вільними", - додав президент.

Саміт Кримської платформи

Кримську платформу було створено з метою консолідації міжнародних зусиль для деокупації Криму, захисту прав і свобод населення півострова, а також для посилення безпеки в Європі та на глобальному рівні.

Перший саміт платформи відбувся у 2021 році у Києві та був приурочений до 30-ї річниці незалежності України. Його учасники прийняли декларацію, в якій засудили порушення прав людини в Криму, мілітаризацію півострова, перешкоджання судноплавству через Керченську протоку, зміну демографічної структури півострова шляхом переселення громадян РФ до Криму.

Минулого року захід об'єднав понад 60 учасників із різних країн, але в умовах війни в Україні вони збирались онлайн. Тоді президент Зеленський говорив, що Україна самостійно вирішуватиме, яким шляхом повертатиме Крим, який у 2014 році захопила Російська Федерація.

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