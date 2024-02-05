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Зеленський анонсував новий механізм бронювання від мобілізації

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні планують розробити новий справедливий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову.

Про це заявив президент Володимир Зелеський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

За його словами, зараз дуже важливим є діалог між бізнесом та державою у питанні бронювання працівників від мобілізації.

"Ми всі підтримуємо наших воїнів, але без людей, які працюють, не буде заробітних плат. Зберігати економіку дуже потрібно. Але при цьому ми повинні не забувати: ми не можемо залишити хлопців на передовій без ротації. Це також дуже важливо. Сьогодні це пріоритет. Тому ми дотримуємося цієї формули: ти воюєш або працюєш на державу", сказав Зеленський. 

Президент вважає, що наразі необхідно знайти формат підтримки того бізнесу, який працює відкрито та сплачує податки. 

"Я попросив наших економістів і правоохоронців розробити особливий підхід до бізнесу, який повністю працює "в білу". Чесного українського бізнесу, щоб до таких людей на час війни не було питань від податківців і правоохоронців", - підкреслив він.

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, 30 січня Кабінет міністрів України повторно вніс до Верховної ради законопроект про мобілізацію. Документом пропонується змінити порядок її проведення.

Зокрема, у законопроекті містяться норми щодо зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.

Основним пунктом у документі є також питання броні для працівників підприємств.

Більш детально про законопроект - у матеріалі РБК-Україна.

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