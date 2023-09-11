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Зеленський анонсував нові кроки в боротьбі з корупціонерами

Понеділок 11 вересня 2023 22:22
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Зеленський анонсував нові кроки в боротьбі з корупціонерами Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові кроки в боротьбі з корупціонерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірне звернення голови держави.

"Провів сьогодні й нараду з представниками правоохоронного сектору. Очевидно, Україні треба більше прогресу в захисті інтересів суспільства. У захисті від тих, хто ставить інтереси свого гаманця вище, ніж суспільні норми й правила. Вище, ніж навіть війну. Будуть нові кроки держави", - заявив він.

Корупційні скандали в Україні

Після гучних корупційних скандалів в обласних військкоматах президент України Володимир Зеленський ініціював перевірки ТЦК по всій країні. Пізніше Зеленський затвердив рішення РНБО, яким доручили звільнити всіх начальників обласних військкоматів.

У деяких регіонах вже розпочали процедуру звільнення начальників ТЦК.

До того ж нещодавно в ЗМІ з'явилося розслідування про те, що Міноборони нібито закупило в турецької фірми Vector avia hava araçlari зимові куртки для військових, але за завищеною ціною. Ціна курток під час доставки, за даними розслідування, зросла втричі.

Крім того, Зеленський запропонував прирівняти корупцію до державної зради.

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Володимир Зеленський коррупция
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