Зеленский анонсировал возвращение Донецка и футбольные матчи на "Донбасс-Арене"

Украинский флаг и украинские законы вернутся в Донецк, город станет мирный, безопасный и открытый миру, а на стадионе "Донбасс-Арена" снова пройдут матчи мирового уровня как 10 лет назад на Евро-2012.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимир Зеленский в видео-обращении.

"Только возвращение Украины, которое обязательно будет, только наш флаг и только украинский закон будут означать для этих территорий, для этих городов просто нормальную жизнь - снова. Жизнь, которая там была. Мирное, безопасное, открытое для мира. И, конечно, - новые матчи команд мирового уровня на" Донбасс Арене", - сказал президент.

Зеленский отметил, что 10 лет назад украинский Донецк был сильным, гордым и развитым городом, а потом пришла Россия и началась разруха.

"Ровно 10 лет назад в этот день начался Евро-2012. Церемония открытия была в Варшаве, финальная церемония - в Киеве. Матчи проводились в разных городах наших двух стран, в том числе и в Донецке, на "Донбасс Арене". Всего лишь 10 лет прошло, а такое впечатление, что это было в другом мире", - сказал Зеленский.

Напомним, стадион "Донбасс-Арена" построен в 2009 году бизнесменом Ринатом Ахметовым. До 2014 года был домашним стадионом ФК "Шахтер".

С 2014 года стадион захвачен пророссийскими боевиками.