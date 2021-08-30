Зеленский анонсировал усиление автомобильного и железнодорожного сообщения с Молдовой

В этом году в рамках "Большой стройки" возобновили 116 км трассы Р-08 Немиров-Ямполь, которая является основной составляющей пути из Киева в Кишинев. Сейчас ведутся подготовительные работы к строительству нового международного моста через реку Днестр в Винницкой области в окрестностях приграничных населенных пунктов Ямполь и Косэуць.

"Украина берет на себя все финансовые обязательства по строительству моста. Совместными усилиями должны обеспечить логистику в строительной площадки, безопасность всех процессов. Это будет самый быстрый и комфортный путь между двумя столицами - минуя Приднестровье", - заявил Александр Кубраков.

Сейчас Украину и Молдову соединяет только один мост в зоне пункта пропуска "Могилев-Подольский - Отач".

Другим приоритетом является восстановление железнодорожного между Украиной и Молдовой после пандемии коронавируса.

По словам Александра Кубракова, в 2019 году железной дорогой путешествовало около 90 тыс. пассажиров. За 2019 год количество пассажиров выросло на 30%. Самым популярным был рейс Кишинев - Одесса. С разгаром пандемии сообщение было остановлено.

Отныне поезд "Кишинев - Одесса" будет курсировать ежедневно. Пассажиры могут утром выехать из Кишинева (7:09) и еще до обеда (10:55) быть в Одессе. Обратный рейс - вечером (18:36 - 22:33). Следующее приоритетное направление – Киев-Кишинев.

"Прорабатываем также возможности усиления сотрудничества в морском, речном и авиационном сообщении. Если "Большая стройка" внутри страны - для целостности и единства Украины, то масштабные инфраструктурные проекты с дружественными соседними странами - это наша инвестиция в безопасность и благосостояние в регионе", - добавил министр инфраструктуры.