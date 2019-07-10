Зеленский анонсировал создание "зеленого коридора" в Чернобыле

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в зону Чернобыльской катастрофы заявил, что подписал указ для начала создания в Чернобыле "зеленого коридора" для туристов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы государства в Twitter.

По словам Зеленского, Чернобыль необходимо показывать ученым, экологам, историкам и туристам со всего мира. Также он пообещал остановить нелегальный вывоз металлолома и использование природных ресурсов в зоне отчуждения.

"Должны показать Чернобыль миру: ученым, экологам, историкам, туристам. К сожалению, зона отчуждения до сих пор является символом коррупции - силовики собирают с туристов взятки, нелегально вывозится металлолом и используются природные ресурсы. Все это мы скоро прекратим", - заявил президент.

Глава государства добавил, что сегодня, 10 июля, был подписан указ о превращении Чернобыльской зоны отчуждения на "одну из точек роста новой Украины". Также планируется создание "зеленого коридора" для туристов.

"Сегодня я подписал указ, который станет началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины. Первым делом мы создадим "зеленый коридор" для туристов и уберем предпосылки для коррупции", - говорится в заявлении Зеленского.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз передал Украине новый саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. Отныне Украина ответственна за эксплуатацию и обслуживание нового укрытия, а также за демонтаж старого саркофага, который был построен сразу после аварии.