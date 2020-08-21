Зеленский анонсировал создание национального научного центра

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Центр будет заниматься, в частности, разработкой вакцин

В Украине планируют создать национальный научный центр. Центр будет заниматься, в частности, разработкой вакцин.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время поездки в Николаевскую область, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что Минздрав и премьер-министр уже собирают ученых, которые должны будут войти в научный центр.

"Вопрос глобальный. Про науку, про медицину, про разработку вакцин на будущее. Эта задача уже поставлена. Мы будем делать отдельный серьезный центр, собирать лучших ученых Украины, чтобы мы были готовы к любым вызовам", - сказал Зеленский.

Также Зеленский сообщил, что в Украине есть несколько предприятий, которые готовы производить вакцину от коронавируса.

Ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что в Украине планируют возобновить производство вакцин.

Кроме этого РБК-Украина писало, что в Украине хотят создать единый центр по изучению инфекционных болезней, которые позволит повысить биологическую безопасность страны.