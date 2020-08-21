ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Зеленський анонсував створення національного наукового центру

Миколаїв, П'ятниця 21 серпня 2020 11:32
Зеленський анонсував створення національного наукового центру
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко, Маріанна Присяжнюк

Центр буде займатися, зокрема, розробкою вакцин

В Україні планують створити національний науковий центр. Центр буде займатися, зокрема, розробкою вакцин.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час поїздки в Миколаївську область, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що Моз і прем'єр-міністр вже збирають науковців, які повинні будуть увійти в науковий центр.

"Питання глобальний. Про науку, про медицину, про розробку вакцин на майбутнє. Це завдання вже поставлено. Ми будемо робити окремий серйозний центр, збирати кращих науковців України, щоб ми були готові до будь-яких викликів", - сказав Зеленський.

Також Зеленський повідомив, що в Україні є кілька підприємств, які готові виробляти вакцину від коронавіруса.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україні планують відновити виробництво вакцин.

Крім цього РБК-Україна писало, що в Україні хочуть створити єдиний центр з вивчення інфекційних хвороб, що дозволить підвищити біологічну безпеку країни.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України наукацентрученые
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся