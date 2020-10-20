Зеленский анонсировал поездку на Донбасс 120 депутатов "Слуги народа"

В среду, 21 октября, на Донбасс с визитом отправятся 120 народных депутатов партии "Слуга народа". Они проведут встречи с военными и местными жителями.

Об этом во время обращения к Верховной раде заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, он приглашает всех мировых лидеров посетить не только Киев, но и Донбасс, чтобы они увидели реальную ситуацию, которая происходит там.

"Я очень рад, что завтра и 120 депутатов партии "Слуга народа" поедут на Донбасс. Не в Турцию, не на Мальдивы, как когда-то. Депутаты поедут на передовую. И услышат о ситуации там не из соцсетей, а от наших военных и местных жителей. Мир на Донбассе и деоккупация Крыма мои ключевые приоритеты", - сказал Зеленский.

Он добавил, что уже на Донбассе побывали Дональд Туск (бывший глава Совета Европы - ред.), президент Швейцарии Симонетта Соммаруги, спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, послы Германии и Франции в Украине.

Напомним, до этого президент сообщал, что война на Донбассе может завершиться в любой день. Однако это во многом зависит от желания Российской Федерации.

Ранее в своем обращении Зеленский анонсировал изменение формата послания к Верховной раде. Послание изменится в следующем году.