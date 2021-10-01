Зеленский анонсировал новые премии для учителей: кто и за что их получит

"В этом году в январе я основал для победителей олимпиад премии Президента Украины. Но мы сделали ошибку, хочется исправить ошибку и это будет сделано в ближайшее время. Кроме учеников-победителей международных олимпиад премии Президента Украины будут получать учителя, которые их подготовили", - заявил Зеленский.

Отметим, что премии для победителей всеукраинских и международных олимпиад будут назначаться при условии, что лица получают образование в учебных заведениях Украины и постоянно проживают в стране.

Так, премии будут выплачиваться участникам единовременно в размере:

для победителей всеукраинских олимпиад - 20 000 гривен;

для победителей международных олимпиад - 100 000 гривен.

Такое постановление было принято президентом Украины от 28 января 2021 года № 27/2021 "О стипендии, премии и гранты Президента Украины в сфере образования".