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Зеленский анонсировал новые премии для учителей: кто и за что их получит

Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выдачу премий педагогам, ученики которых стали победителями в международных олимпиадах. До этого времени такие премии назначались непосредственно участникам конкурсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства во время его встречи с победителями международных олимпиад, их учителями и победителями конкурса "Учитель года".

"В этом году в январе я основал для победителей олимпиад премии Президента Украины. Но мы сделали ошибку, хочется исправить ошибку и это будет сделано в ближайшее время. Кроме учеников-победителей международных олимпиад премии Президента Украины будут получать учителя, которые их подготовили", - заявил Зеленский.

Отметим, что премии для победителей всеукраинских и международных олимпиад будут назначаться при условии, что лица получают образование в учебных заведениях Украины и постоянно проживают в стране.

Так, премии будут выплачиваться участникам единовременно в размере:

  • для победителей всеукраинских олимпиад - 20 000 гривен;
  • для победителей международных олимпиад - 100 000 гривен.

Такое постановление было принято президентом Украины от 28 января 2021 года № 27/2021 "О стипендии, премии и гранты Президента Украины в сфере образования".

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Владимир ЗеленскийОлимпиадапремия