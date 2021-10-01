ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Зеленский анонсировал новые премии для учителей: кто и за что их получит

Новина українською →
Украина, Пятница 01 октября 2021 11:37
Зеленский анонсировал новые премии для учителей: кто и за что их получит Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выдачу премий педагогам, ученики которых стали победителями в международных олимпиадах. До этого времени такие премии назначались непосредственно участникам конкурсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства во время его встречи с победителями международных олимпиад, их учителями и победителями конкурса "Учитель года".

"В этом году в январе я основал для победителей олимпиад премии Президента Украины. Но мы сделали ошибку, хочется исправить ошибку и это будет сделано в ближайшее время. Кроме учеников-победителей международных олимпиад премии Президента Украины будут получать учителя, которые их подготовили", - заявил Зеленский.

Отметим, что премии для победителей всеукраинских и международных олимпиад будут назначаться при условии, что лица получают образование в учебных заведениях Украины и постоянно проживают в стране.

Так, премии будут выплачиваться участникам единовременно в размере:

  • для победителей всеукраинских олимпиад - 20 000 гривен;
  • для победителей международных олимпиад - 100 000 гривен.

Такое постановление было принято президентом Украины от 28 января 2021 года № 27/2021 "О стипендии, премии и гранты Президента Украины в сфере образования".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Олимпиада премия
NEWS
Оператор ГТС сделал заявление из-за начала поставок газа РФ в Венгрию в обход Украины
Оператор ГТС сделал заявление из-за начала поставок газа РФ в Венгрию в обход Украины
DAILY
Запах свободы. Почему в Украине готовятся выпускать из тюрем пожизненно осужденных
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Запах свободы. Почему в Украине готовятся выпускать из тюрем пожизненно осужденных