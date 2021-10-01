Зеленський анонсував нові премії для вчителів: хто і за що їх отримає
Президент України Володимир Зеленський анонсував видачу премій освітянам, учні яких стали переможцями у міжнародних олімпіадах. До цього часу такі премії призначалися безпосередньо учасникам конкурсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави під час його зустрічі з переможцями міжнародних учнівських олімпіад, їхніми вчителями та переможцями конкурсу "Учитель року".
"Цього року у січні я заснував для переможців олімпіад премії Президента України. Але ми зробили помилку, хочеться виправити помилку і це буде зроблено найближчим часом. Окрім учнів-переможців міжнародних олімпіад премії Президента України будуть отримувати вчителі, які їх підготували", - заявив Зеленський.
Зазначимо, що премії для переможців всеукраїнських і міжнародних олімпіад призначатимуться за умови, що особи здобувають освіту в закладах освіти України і постійно проживають в Україні.
Так, премії виплачуватимуться учасникам одноразово в розмірі:
- для переможців всеукраїнських олімпіад - 20 000 гривень;
- для переможців міжнародних олімпіад - 100 000 гривень.
Таку постанову було ухвалено президентом України від 28 січня 2021 року № 27/2021 "Про стипендії, премії та гранти Президента України у сфері освіти".