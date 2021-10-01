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Зеленський анонсував нові премії для вчителів: хто і за що їх отримає

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Україна, П'ятниця 01 жовтня 2021 11:37
Зеленський анонсував нові премії для вчителів: хто і за що їх отримає Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський анонсував видачу премій освітянам, учні яких стали переможцями у міжнародних олімпіадах. До цього часу такі премії призначалися безпосередньо учасникам конкурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави під час його зустрічі з переможцями міжнародних учнівських олімпіад, їхніми вчителями та переможцями конкурсу "Учитель року".

"Цього року у січні я заснував для переможців олімпіад премії Президента України. Але ми зробили помилку, хочеться виправити помилку і це буде зроблено найближчим часом. Окрім учнів-переможців міжнародних олімпіад премії Президента України будуть отримувати вчителі, які їх підготували", - заявив Зеленський.

Зазначимо, що премії для переможців всеукраїнських і міжнародних олімпіад призначатимуться за умови, що особи здобувають освіту в закладах освіти України і постійно проживають в Україні.

Так, премії виплачуватимуться учасникам одноразово в розмірі:

  • для переможців всеукраїнських олімпіад - 20 000 гривень;
  • для переможців міжнародних олімпіад - 100 000 гривень.

Таку постанову було ухвалено президентом України від 28 січня 2021 року № 27/2021 "Про стипендії, премії та гранти Президента України у сфері освіти".

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Володимир Зеленський Олімпіада премия
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