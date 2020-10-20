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Зеленский анонсировал экономическую стратегию до 2030 года

Киев, Вторник 20 октября 2020 11:32
Зеленский анонсировал экономическую стратегию до 2030 года
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский просит Кабинет министров подготовить стратегию экономического развития до 2030 года. Стратегия определит основные направления.

Об этом он сказал во время послания к Верховной раде

"Украине нужна полноценная стратегия развития не на 2-3-5 лет. Достаточно мерить развитие Украины политическими каденциями. Нам нужно четкое видение, куда и почему должна двигаться наша экономика до 2020 года", - сказал Зеленский.

По его словам, такая работа уже ведется правительством Украины.

"Поэтому вместе с результатами аудита, аудита нашего государства, ждем презентацию экономических векторов Украины до 2030 года", - заявил президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 октября выступил с посланием к Верховной раде. Во время выступления он анонсировал изменение формата послания.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский во время послания к парламенту заявил, что Кабинет министров провел полноценный аудит государства. Его результаты должны быть представлены в течение двух недель.

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Новости Украины Экономика Владимир Зеленскийстратегия

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