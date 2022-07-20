Зеленская выступила перед Конгрессом США и призвала передать Украине системы ПВО

Во время своего выступления Зеленская призвала американских конгрессменов помочь Украине остановить страну-агрессора и передать системы ПВО для того, чтобы дети могли пойти в школу.

"США, к сожалению, знают на собственном опыте, что такое террористические атаки и их последствия, и умеют бороться с террористами. Помогите нам остановить этот террор против украинского народа", - заявила Зеленская.

Она подчеркнула, что системы ПВО позволят украинцам жить почти обычной жизнью и не испытывать такого страха перед очередным российским ракетным ударом.

Также первая леди отметила, что Украине оружие нужно исключительно для самообороны.

"Украине нужно оружие! Не для того, чтобы нести войну на чужую территорию, а чтобы защитить свой дом и право просыпаться в нем живыми", - добавила Зеленская.

Стоит заметить, что это было первое выступление жены иностранного лидера перед Конгрессом США в истории.