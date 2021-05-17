Зеленская приняла участие в презентации новых услуг для людей с нарушениями слуха

О наличии сервисов для неслышащих будет свидетельствовать специальный виджет - "перечеркнутое ушко". Он будет означать, что человек с нарушениями слуха, нажав на этот значок, имеет возможность вызвать переводчика жестовой речи. Он от имени глухих или слабослышащих людей сможет написать обращение, поможет получить письменную или устную консультацию и услуги в рамках деятельности министерства.

Новый сервис уже работает на сайтах Министерства социальной политики, Министерства здравоохранения и Национальной полиции города Киева. Предполагается, что впоследствии такие сервисы появятся на сайтах всех других органов власти, государственных учреждений, оперативных служб и тому подобное.

"Каждое министерство, каждое ведомство и каждый человек, который разделяет философию безбарьерности, может начинать с себя. Сервис, который сегодня представляли министерства, свидетельствует именно об этом. Он должен упростить получение необходимых государственных услуг для неслышащих и слабослышащих людей", - отметила во время презентации Елена Зеленская.

Первая леди также сообщила, что с мая этого года все обращения президента Украины транслируются на жестовом языке.

Напомним, ранее в Украине были реализованы первые проекты по повышению доступности информации и услуг для людей с нарушениями слуха. В частности, с марта круглосуточная горячая линия для людей с инвалидностью - 1539 - адаптирована под нужды людей с нарушением слуха.

За это время новыми возможностями воспользовались около 400 человек. Ответ, предоставленный в форме видео письма, записанного сурдопереводчиком, является официальным документом, подчеркнула министр социальной политики Марина Лазебная.

Сервисные центры МВД в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и Харькове в рамках пилотного проекта были оборудованы специальным программным обеспечением, которое обеспечивает круглосуточный доступ к онлайн-услуг переводчиков жестового языка. Такими же планшетами обеспечены экипажи полиции города Киева. За более полугода через эти сервисы в полицию поступило более 2000 обращений от людей с нарушениями слуха.

Также услугами переводчиков жестового языка уже имеют возможность пользоваться пассажиры аэропортов в Киеве, Одессе и Львове. Доступна такая услуга и в зоне таможенного контроля КПВВ Станицы Луганской. География применения средств безбарьерной коммуникации будет постепенно расширяться.

На сайте Министерства здравоохранения граждане с нарушениями слуха отныне имеют возможность получать информацию, связанную с COVID-19.