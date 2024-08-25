Зелені аукціони мають прискорити будівництво нових потужностей енергетики, - експерт

Запуск в Україні зелених аукціонів прискорить будівництво нових енергетичних потужностей в країні та наблизить до європейських стандартів щодо розвитку цього напрямку енергетики

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ради Української асоціації відновлюваної енергетики та генерального директора Solar Generation Станіслава Ігнатьєва.

"Аукціонна система наближує нас до європейських правил і стандартів ринку розвитку, зокрема "зеленої" розподіленої генерації", - сказав експерт.

За його словами, наразі держава готує пілотний аукціон на залучення інвестицій в близько 100 МВт і він сподівається, що на такому аукціоні відпрацюються всі переваги та недоліки і надалі країна буде виставляти на аукціони більші квоти на нові потужності ВДЕ.

Водночас Ігнатьєв вважає, що держава має пропрацювати джерела фінансування та гарантії для інвесторів щодо підтримки нових проєктів ВДЕ, щоб не сталося повторення ситуації з кризою неплатежів перед існуючими інвесторами.

"Необхідно розуміти, на кого будуть покладені ці зобов’язання і наскільки ці або органи державної влади або державні підприємства ("Укренерго" або "Гарантований покупець") зможуть покривати ці стимулюючі тарифи від аукціонів", - додав експерт.

Він також зазначив, що аукціони мають прийти на заміну "зеленому" тарифу, який припиняє свою дію для підприємств зеленої енергетики у 2030 році.

Як повідомлялося, на думку ЄБРР, запланований старт "зелених аукціонів" на залучення нових інвестицій в напрямок зеленої енергетики в Україні може мати сумнівну ефективність в умовах наявності значних боргів ДП "Гарантований покупець" за вироблену в Україні електроенергію з відновлюваних джерел.

Борг ДП "Гарантований покупець" перед інвесторами у станції з ВДЕ складає близько 16 млрд грн, а ще 29 млрд грн боргу перед інвесторами у ВДЕ має "Укренерго" через дефіцитний тариф на передачу електроенергії.