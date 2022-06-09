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"Зеленая" энергетика, IT и агро. Зеленский назвал приоритетные отрасли для инвестиций

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Президент Владимир Зеленский призвал инвесторов развивать проекты в Украине, назвав "зеленую" энергетику, сектор IT, агропромышленность и локализацию производства как приоритетные направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента во время Dragon Capital's Ukraine Virtual Investor Conference.

"Предложил рассмотреть долгосрочный горизонт сотрудничества с Украиной. Какие конкретно это возможности? Я назову пять: Европа, IT, агро, "зеленая" энергетика и локализация производства. Все это - приоритеты для меня, а значит, это может стать приоритетами и для вас", - отметил Зеленский.

Он также отметил, что эти проекты можно реализовывать уже сейчас.

"Нигде в мире не найти всех этих экономических факторов одновременно. Они есть только в Украине, и приобщаться к работе с ними можно уже сейчас", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, за последние 5 лет Украина привлекла около 10 млрд евро инвестиций в возобновляемую энергетику.

Доля IT-услуг в структуре экспорта увеличилась почти вдвое, а экспортная выручка от поставок агропродукции сравнялась с основой украинской экономики - горно-металлургическим комплексом.

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