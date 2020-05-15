Зелена альтернатива? - Сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера

В якому стані перебуває енергетична галузь країни? Чи загрожує нам Чорнобиль-2 через зношеність енергоблоків на українських АЕС?

Чи є майбутнє у "зеленої" енергетики в Україні? Чи дійсно у нас одні з найвищих цін на електроенергію в Європі?



Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.



Гості студії:



Ольга Буславець, в.о. міністра енергетики та захисту довкілля України;



Юлія Тимошенко, прем'єр-міністр України (2007-2010);

Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014-2016);

Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019);

Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України (2019 - березень 2020);



Юрій Бойко, віцепрем'єр-міністр України (2012-2014), міністр енергетики та вугільної промисловості України (2006-2010; 2010-2012);

Іван Плачков, міністр палива та енергетики (2005-2006), голова Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї;

Олексій Кучеренко, міністр з питань житлово-комунального господарства України (2007-2010), заступник голови Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП;

Олександр Дубінський, народний депутат, “Слуга народу”;



Карл Стурен, засновник і президент компанії “Віндкрафт Україна”;

Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання “Цензор.НЕТ”;



Вони говорять, а вирішує народ.