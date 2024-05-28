"Зелена" і розподілена енергетика за 2-3 роки компенсує знищені потужності, - Кудрицький

"Потрібно створити для них (інвесторів – ред.) відповідні умови на українському ринку електроенергії, щоб ті інвестиції, які вони будуть вкладати в нашу енергетику, були окупними. І інвесторам були зрозумілі правила гри на вітчизняному ринку", - сказав Кудрицький.

Також він зазначив, що потрібна лібералізація цін на оптовому ринку електроенергії, щоб інвестор міг вкластися в нову генерацію і отримати за свою електроенергію справедливий дохід.

"І ми повинні також звикнути до тої думки, що на оптовому ринку електроенергії України ціна, принаймні в періоди дефіциту, мусить бути на рівні або вищою, аніж у Європі", - додав керівник "Укренерго".

За його словами, розподілена і відновлювана енергетика повинна буде через два-три роки повністю або майже повністю замістити знищені потужності енергопідприємств.

"Це буде заміна умовного мегавата ТЕС на мікс із промислових вітряків та сонячних батарей, великих накопичувальних систем, газових високоманеврених станцій, можливо, станцій на біопаливі", - розповів Кудрицький.

Він прогнозує, що атомна енергетика залишиться основою української генерації, але будуть розвиватися відновлювальні джерела енергії – сонячні та вітрові електростанції, тому що вони дешевші за всі інші.

"Дуже багато українських компаній (причому таких, які раніше не мали стосунку до енергетики) зараз розглядають реалізацію енергетичних проєктів. Щоб цей процес пішов швидше, нам потрібні гроші приватних інвесторів", - підсумував Кудрицький.