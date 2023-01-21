"Зелена" генерація має стати одним з пріоритетів оновленої енергетичної стратегії, - Міненерго

Найближчими десятиліттями оновлена енергетична стратегія України має будуватись на децентралізованій енергосистемі, а також на "зеленій" та атомній енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра енергетики Ярослава Демченкова в ході Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

"Розширення ролі атомної та зеленої енергетики та децентралізована енергетична система. Ці пріоритети в основі нашої оновленої Енергетичної стратегії на найближчі десятиліття", - сказав він.

Заступник міністра наголосив, що роль вугілля значно знизиться після 2032 року, а до 2040 року Україна планує повністю відмовитися від його використання у процесі вироблення електроенергії.

Демченков зазначив, що поступова відмова від вугілля відбуватиметься паралельно з будівництвом нових сонячних та вітрових генерацій, а також ТЕЦ, що працюватимуть на біопаливі.

"Очікується, що частка відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі досягне 25% у 2032 році та подвоїться до 2050 року", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що вітрова генерація може покращувати енергозабезпечення України під час дефіциту потужності в енергосистемі.

За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності "зеленої" енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.

Також Володимир Зеленський заявляв, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси.

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