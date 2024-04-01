Зелена енергетика забезпечила потрібну потужність в енергосистемі, - Міненерго

31 березня в енергосистемі України фіксувався профіцит потужності завдяки активній роботі сонячних електростанцій, що дозволило уникати дефіциту потужності, який існує після масованих обстрілів ГЕС та ТЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики.

"Учора фіксувався профіцит у системі - через сонячну погоду та відповідно інтенсивний виробіток електроенергії СЕС протягом дня. НЕК "Укренерго" зменшував навантаження об’єктів ВДЕ сумарною величиною 1739 МВт*год", - заявляють в Міненерго. Як зазначається, наразі енергосистема працює стабільно та збалансовано.

Згідно з повідомленням, на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії - 14 296 МВт*год. Передбачається також незначний експорт - до 240 МВт*год.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні необхідно займатись децентралізацією енергетики і розвивати відновлювану енергетику, щоб мінімізувати ризики блекауту в країні внаслідок чергових обстрілів енергоінфраструктури російськими військовими.

Водночас галузь зеленої енергетики перебуває в критичному фінансовому становищі через заборгованості минулих років та недоплати в поточному році. Рівень недоплат за 2022 рік знаходиться на рівні 22,7%, за 2023 - на рівні 44,5%.