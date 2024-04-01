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Зеленая энергетика обеспечила нужную мощность в энергосистеме, - Минэнерго

Понедельник 01 апреля 2024 19:27
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Зеленая энергетика обеспечила нужную мощность в энергосистеме, - Минэнерго Фото: "зеленая" энергетика обеспечила нужную мощность в энергосистеме (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

31 марта в энергосистеме Украины фиксировался профицит мощности благодаря активной работе солнечных электростанций, что позволило избегать дефицита мощности после массированных обстрелов ГЭС и ТЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства энергетики.

"Вчера фиксировался профицит в системе - из-за солнечной погоды и соответственно интенсивной выработки электроэнергии СЭС в течение дня. НЭК "Укрэнерго" уменьшал нагрузку объектов ВИЭ суммарной величиной 1739 МВт*ч", - заявляют в Минэнерго. Как отмечается, сейчас энергосистема работает стабильно и сбалансированно.

Согласно сообщению, на текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 14 296 МВт*ч. Предусматривается также незначительный экспорт - до 240 МВт*ч.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине необходимо заниматься децентрализацией энергетики и развивать возобновляемую энергетику, чтобы минимизировать риски блекаута в стране в результате очередных обстрелов энергоинфраструктуры российскими военными.

В то же время отрасль зеленой энергетики находится в критическом финансовом положении из-за задолженности прошлых лет и недоплаты в текущем году. Уровень недоплат за 2022 год находится на уровне 22,7%, за 2023 - на уровне 44,5%.

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Минэнерго
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