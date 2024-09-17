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Зелена енергетика потребує довгострокової підтримки з боку НКРЕКП, - інвестори

Фото: зелена енергетика потребує довгострокової підтримки (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Галузь зеленої енергетики потребує системної підтримки з боку Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) для активного будівництва нових зелених електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист чотирьох найбільших галузевих асоціацій до голови НКРЕКП Юрія Власенка.

Як зазначається, згідно з Нацпланом з енергетики та клімату на період до 2030 року, заявлено досягнення 27% частки ВДЕ у загальному кінцевому енергоспоживанні. Водночас залишаються невирішеними деякі питання, які мають безпосередній вплив на функціонування та подальший розвиток сфери ВДЕ в Україні.
 
"За результатами щорічного Звіту з імплементації за 2023 рік, підготовленого Секретаріатом Енергоспівтовариства, рівень імплементації Україною законодавства Енергоспівтовариства у сфері ВДЕ становить 36%", - зазначають інвестори.
 
У зв’язку з цим, вони просять голову НКРЕКП провести зустріч з представниками Асоціацій та сфери ВДЕ для обговорення питань розвитку сфери з визначеним переліком питань.
 
Зокрема, інвестори просять регулятора звернути увагу на забезпечення стабільності умов механізму PSO із збільшення частки виробництва електроенергії з ВДЕ, на застосування ринкових механізмів стимулювання сфери ВДЕ, зокрема  заохочення продажу електроенергії за довгостроковими договорами купівлі-продажу електроенергії, укладеними між виробниками з ВДЕ та бізнесом (корпоративні PPA).
 
Окрім того, інвестори у ВДЕ хочуть долучити НКРЕКП до обговорення імплементації положень законодавства ЄС у сфері ВДЕ; питань запровадження гарантій походження електроенергії з ВДЕ в Україні; оптимізації умов приєднання нових об’єктів ВДЕ до мереж; врегулювання питання нарахування вартості частки відшкодування вартості небалансу  для періоду з січня 2021 року по вересень 2022 року.
 
Асоціації зазначають, що підтримка галузі ВДЕ з боку Регулятора необхідна для того, щоб зелена енергетика продовжила розвиватись. Адже, незважаючи на завдані збитки та триваючу збройну агресію РФ проти України, протягом 2023 року учасниками Асоціацій було введено в експлуатацію щонайменше 360 МВт встановленої потужності об’єктів ВДЕ.

Як повідомлялося, борг ДП "Гарантований покупець" перед інвесторами у відновлювальну енергетику вже сягнув близько 16 млрд грн. Він виник через недоплати з боку компанії "Енергоатом". Ще 28,9 млрд грн боргу перед інвесторами у ВДЕ має "Укренерго" через дефіцитний тариф на передачу електроенергії – він заважає компанії повністю розрахуватися за збільшення частки електроенергії з ВДЕ.

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