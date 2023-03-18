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"Зелена" енергетика підтримує енергозабезпечення в Одеській області, - ДТЕК

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Субота 18 березня 2023 17:26
"Зелена" енергетика підтримує енергозабезпечення в Одеській області, - ДТЕК Фото: "зелена" енергетика підтримує енергозабезпечення в Одеській області (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Одеська область має стабільне енергозабезпечення і воно додатково підтримується роботою підприємствами зеленої енергетики, які розташовані в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "ДТЕК Одеські електромережі" Дмитра Григорʼєва

"На допомогу прийшла зелена генерація - це вітрові та сонячні електростанції, які працюють в нашому регіоні", - сказав Григор’єв.

За його словами, зелені електростанції щоденно за сприятливих погодних умов надавали в мережу до 50 МВт додаткової потужності.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявляв, що завдяки "зеленій" генерації Україна побудує нову та децентралізовану енергосистему, якій будуть не страшні ракетні атаки.

Також міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна у 2023 році має намір ввести в експлуатацію до 500 МВт нових потужностей з виробництва електроенергії з відновлюваних джерел. Для реалізації цих намірів інвестори очікують на гарантії та підтримку з боку держави.

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