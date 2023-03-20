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"Зелена" енергетика має бути серед основних напрямків відновлення України, - Енергоспівтовариство

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Понеділок 20 березня 2023 19:45
"Зелена" енергетика має бути серед основних напрямків відновлення України, - Енергоспівтовариство Фото: "зелена" енергетика має бути серед основних напрямків відновлення України (pixabay)
Автор: Юлія Бойко

Розвиток відновлюваної енергетики має бути серед основних напрямків післявоєнного відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

"Відновлення країни має реалізовуватись пліч-о-пліч із "зеленим" порядком денним, включно з широкомасштабним впровадженням заходів у сфері відновлюваної енергетики та енергоефективності", - повідомляють в Енергоспівтоваристві.

Там також вважають, що Україна повинна продовжувати докладати зусиль, щоб залишатися на шляху реформування ринку електроенергії та не допустити регресу вже досягнутого до повномасштабного вторгнення.

"Це стосується сертифікації оператора системи передачі електроенергії та його фінансової спроможності, транспонування REMIT і надмірного регулювання за допомогою ПСО та цінових обмежень", - зазначають в Енергоспівтоваристві.

Також повідомляється, що держава має впровадити функціональну ринкову схему підтримки та забезпечити фінансову стабілізацію ДП "Гарантований покупець".

Раніше повідомлялося, що в середині березня Секретаріат Енергетичного Співтовариства організував зустріч у Києві для пошуку шляхів вирішення проблем зеленої енергетики України серед яких головною проблемою є існуюча заборгованість перед галуззю в розмірі 17,8 млрд грн.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що завдяки "зеленій" генерації Україна побудує нову та децентралізовану енергосистему, якій будуть не страшні ракетні атаки.

Раніше повідомлялося, що рівень недоплати перед підприємствами зеленої енергетики за 2022 рік складає близько 50%.

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