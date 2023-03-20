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"Зеленая" энергетика должна быть среди основных направлений восстановления Украины, - Энергосообщество

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Понедельник 20 марта 2023 19:45
"Зеленая" энергетика должна быть среди основных направлений восстановления Украины, - Энергосообщество Фото: "зеленая" энергетика должна быть среди основных направлений восстановления Украины (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

Развитие возобновляемой энергетики должно быть среди основных направлений послевоенного восстановления Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Секретариата Энергетического Сообщества.

"Восстановление страны должно реализовываться бок о бок с "зеленой" повесткой дня, включая широкомасштабное внедрение мероприятий в сфере возобновляемой энергетики и энергоэффективности", - сообщают в Энергосообществе.

Там также считают, что Украина должна продолжать усилия, чтобы оставаться на пути реформирования рынка электроэнергии и не допустить регресса уже достигнутого до полномасштабного вторжения.

"Это касается сертификации оператора системы передачи электроэнергии и его финансовой способности, транспонирования REMIT и чрезмерного регулирования посредством ПСО и ценовых ограничений", - отмечают в энергосообществе.

Также сообщается, что государство должно внедрить функциональную рыночную схему поддержки и обеспечить финансовую стабилизацию ГП "Гарантированный покупатель".

Ранее сообщалось, что в середине марта Секретариат Энергетического Сообщества организовал встречу в Киеве для поиска путей решения проблем зеленой энергетики Украины, среди которых главной проблемой является существующая задолженность перед отраслью в размере 17,8 млрд грн.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что благодаря "зеленой" генерации Украина построит новую и децентрализованную энергосистему, которой будут не страшны ракетные атаки.

Ранее сообщалось, что уровень недоимки перед предприятиями зеленой энергетики за 2022 год составляет около 50%.

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