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"Зелена" енергетика дозволяє енергосистемі вдень працювати без дефіциту, - "Укренерго"

Фото: "зелена" енергетика дозволяє енергосистемі вдень працювати без дефіциту (pixabay)
Автор: Юлія Бойко

Завдяки "зеленій" енергетиці вдень в енергетичній системі немає дефіциту електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укренерго".

"Безхмарна вітряна погода сприяє активній роботі електростанцій на ВДЕ, через що в денні години в енергосистемі фіксується надлишок електроенергії", - йдеться в ньому. 

В "Укренерго" зазначили, що в денні години завдяки "зеленій" генерації виникає профіцит в енергосистемі, тоді як ввечері виникає дефіцит, який покривається імпортом. 

Також системний оператор повідомив, що 2 травня споживання електроенергії на 1,6% більше, ніж вчора. 

Раніше в Українській вітроенергетичній асоціації заявляли, що на Одещині зелена енергетика дозволяє уникнути масових відключень.

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Укренерго