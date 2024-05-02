"Зелена" енергетика дозволяє енергосистемі вдень працювати без дефіциту, - "Укренерго"

"Безхмарна вітряна погода сприяє активній роботі електростанцій на ВДЕ, через що в денні години в енергосистемі фіксується надлишок електроенергії", - йдеться в ньому.

В "Укренерго" зазначили, що в денні години завдяки "зеленій" генерації виникає профіцит в енергосистемі, тоді як ввечері виникає дефіцит, який покривається імпортом.

Також системний оператор повідомив, що 2 травня споживання електроенергії на 1,6% більше, ніж вчора.

Раніше в Українській вітроенергетичній асоціації заявляли, що на Одещині зелена енергетика дозволяє уникнути масових відключень.