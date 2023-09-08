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"Зелена" енергетика допомагає Україні заробляти на експорті електроенергії в ЄС, - Герус

Фото: Андрій Герус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Україна у вересні відновила активний експорт електроенергії в ЄС завдяки сезону низького споживання електроенергії всередині країни при одночасній активній роботі атомних станцій і станцій відновлюваної енергетики

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунального господарства Андрія Геруса.

"Основні надлишки електроенергії створюються генерацією АЕС+ВЕС (нічні години) та АЕС+СЕС (денні години), тому експорт не має негативного впливу на накопичення вугілля та газу", - заявив Герус.

Він пояснив, що вересень традиційно "низький" сезон для енергетики, тому виникають сприятливі умови для здійснення експорту електроенергії.

"Погода достатньо комфортна, не включаються ані кондиціонери, ані опалення - в системі виникає профіцит електроенергії. У ці дні експорту електроенергії стає більше, аніж імпорту", - додав нардеп.

Він уточнив, що 7 вересня експорт електроенергії до Молдови тривав всі нічні години доби (1805 МВт-год), а експорт електроенергії до Словаччини відбувався всю добу (4664 МВт-год).

Нагадаємо, торік Україна експортувала електроенергію до ЄС протягом червня - жовтня та заробила на цьому майже $590 млн.

Водночас рівень розрахунків за зелену електроенергію з початку 2023 року складає лише 52%.

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Андрій Герус