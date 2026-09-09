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Здешевлення у тисячу разів: в Україні спростили доступ до опор для інтернету

07:18 09.09.2026 Ср
2 хв
Скільки населених пунктів зможуть отримати сучасний інтернет?
aimg Пилип Бойко
Здешевлення у тисячу разів: в Україні спростили доступ до опор для інтернету Фото: майстер налаштовує роутер (GettyImages)
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В Україні спростили умови для провайдерів, які розбудовують інтернет-мережі у віддалених населених пунктах. Вартість доступу до електричних опор глобально знизили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

Роками провайдери оминали віддалені села через високу вартість оренди електричних опор. Через це розбудова мереж у населених пунктах із невеликою кількістю абонентів була економічно невигідною.

Тепер провайдери платитимуть за доступ до інфраструктури лише 1 копійку замість 10 гривень. Зекономлені кошти вони зможуть спрямовувати на закупівлю обладнання, модернізацію вузлів зв'язку та прокладання мереж.

Пільгова ціна поширюється не лише на опори безпосередньо в селах, а й на транзит кабелю із сусідніх населених пунктів. Нові умови діятимуть протягом усього воєнного стану та ще рік після його завершення.

За оцінкою Мінцифри, рішення відкриває можливість під'єднати до мережі 1043 населені пункти, де люди досі не мають домашнього інтернету.

Очікується, що розвиток мереж дозволить мешканцям віддалених сіл отримати стабільний домашній інтернет, користуватися державними та банківськими онлайн-сервісами, а також навчатися і працювати дистанційно.

Ще важливе про інтернет

Раніше ми розбирались, чи вплине запуск 5G на вартість мобільного зв'язку. Запуск нової технології несе ще кілька важливих змін для користувачів.

Тако повідомлялось, що в Україні можуть посилити вимоги до роботи мобільних мереж під час відключень електроенергії. Зокрема, операторів можуть зобов'язати забезпечувати зв'язок довше.

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