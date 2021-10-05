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У здания Верховного суда США выявили подозрительный автомобиль: полиция начала проверку

Автор: Валерия Полищук

У здания Верховного суда Соединенных Штатов в центре Вашингтона выявили подозрительный автомобиль. Полиция Капитолия начала проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы расследуем подозрительный автомобиль перед зданием Верховного суда. Пожалуйста, держитесь подальше от этого места. Мы предоставим дополнительную информацию, как только сможем", - говорится в сообщении.

При этом издание отмечает, что Верховный суд слушал аргументы по двум делам, связанным с уголовным правом. Девять судей начали свой новый срок, когда они впервые за 19 месяцев провели устные аргументы лично из-за пандемии.

В ближайшие месяцы суд рассмотрит важные дела, касающиеся абортов и прав на оружие.

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Соединенные Штаты АмерикиКапитолий