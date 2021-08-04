У будівлі Кабміну чоловік погрожує підірвати гранату
Фото: у будівлю Кабміну зайшов чоловік з гранатою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Невідомий чоловік погрожує підірвати гранату в приміщенні Кабміну. Чоловік заявив, що "сяде на десять років і живим звідси не піде".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал "Україна 24".
Чоловік погрожує вирвати чеку і підірвати будівлю.
Крім того, є прямий ефір з-під будівлі уряду.
LIVE: Чоловік захопив Кабмін. Погрожує підірвати себе гранатоюPosted by УНН - Українські Національні Новини on Wednesday, August 4, 2021
Чоловік заявив, що "сяде на десять років і живим звідси не піде". Водночас у будівлю вільно заходять та виходять люди.