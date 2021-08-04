ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У будівлі Кабміну чоловік погрожує підірвати гранату

Новость на русском →
Київ, Середа 04 серпня 2021 10:57
У будівлі Кабміну чоловік погрожує підірвати гранату Фото: у будівлю Кабміну зайшов чоловік з гранатою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Невідомий чоловік погрожує підірвати гранату в приміщенні Кабміну. Чоловік заявив, що "сяде на десять років і живим звідси не піде".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал "Україна 24".

Чоловік погрожує вирвати чеку і підірвати будівлю.

Крім того, є прямий ефір з-під будівлі уряду.

LIVE: Чоловік захопив Кабмін. Погрожує підірвати себе гранатою

Posted by УНН - Українські Національні Новини on Wednesday, August 4, 2021

Чоловік заявив, що "сяде на десять років і живим звідси не піде". Водночас у будівлю вільно заходять та виходять люди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України угрозы
NEWS
Чоловік з гранатою погрожував підірвати Кабмін: всі деталі
Чоловік з гранатою погрожував підірвати Кабмін: всі деталі
DAILY
Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять