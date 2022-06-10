В здании Черновицкой ОВА проводят обыски

В Черновицкую областную военную администрацию в пятницу, 10 июня, пришли правоохранители. Они проводят обыски в здании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Молодой Буковинец" .

Сейчас официальной информации о проведении обысков нет. Данную информацию также не прокомментировали в пресс-службе областной администрации.

Однако силовики на месте происшествия подтвердили журналистам, что в помещении ОВА проходят обыски.

По данным СМИ, следственные действия могут происходить в кабинете главы военной администрации Сергея Осачука.