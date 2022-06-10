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В здании Черновицкой ОВА проводят обыски

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Черновцы, Пятница 10 июня 2022 11:21
В здании Черновицкой ОВА проводят обыски Фото: в Черновицкой ОВА проводят обыски (shpalta media)
Автор: Наталья Юрченко

В Черновицкую областную военную администрацию в пятницу, 10 июня, пришли правоохранители. Они проводят обыски в здании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Молодой Буковинец".

Сейчас официальной информации о проведении обысков нет. Данную информацию также не прокомментировали в пресс-службе областной администрации.

Однако силовики на месте происшествия подтвердили журналистам, что в помещении ОВА проходят обыски.

По данным СМИ, следственные действия могут происходить в кабинете главы военной администрации Сергея Осачука.

Напомним, в начале июня СБУ разоблачила схему по хищению "гуманитарки", к которой может быть причастен заместитель главы Черновицкой ОВА. Чиновнику объявили подозрение.

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