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У будівлі Чернівецької ОВА проводять обшуки

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Чернівці, П'ятниця 10 червня 2022 11:21
У будівлі Чернівецької ОВА проводять обшуки Фото: у Чернівецькій ОВА проводять обшуки (shpalta media)
Автор: Наталія Юрченко

До Чернівецької обласної військової адміністрації у п'ятницю, 10 червня, прийшли правоохоронці. Вони проводять обшуки у будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Молодий Буковинець".

Наразі офіційної інформації про проведення обшуків немає. Дану інформацію також не прокоментували у пресслужбі обласної адміністрації.

Проте силовики на місці події підтвердили журналістам, що у приміщенні ОВА проходять обшуки.

За даними ЗМІ, слідчі дії можуть відбуватися у кабінеті голови військової адміністрації Сергія Осачука.

Нагадаємо, на початку червня СБУ викрила схему з розкрадання "гуманітарки", до якої може бути причетний заступник голови Чернівецької ОВА. Чиновнику оголосили підозру.

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