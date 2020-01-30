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В здание парламента Чехии пытался прорваться мужчина с ножем

Новости » Происшествия     30.01.2020 - 16:23
В здание парламента Чехии пытался прорваться мужчина с ножем
Фото: парламент Чехии (wikipedia.org)

Полиция пытается выяснить мотивы задержанного

В здание Палаты депутатов Чехии в четверг утром, 30 января, пытался прорваться мужчина, вооруженный ножем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny.

Как сообщается, мужчина пытался войти в главный подъезд здания, где именно проходило заседание.

"31-летний вооруженный мужчина подошел сегодня к одному из входов в палату депутатов, требуя, чтобы его впустили в здание", - заявили в полиции.

Во время обыска у него обнаружили два ножа. Полиция пытается выяснить мотивы задержанного. Правовая классификация его действий пока не установлена.

"Мужчина, вооруженный ножом, попытался сегодня проникнуть в здание, где проходит заседание депутатов нижней палаты парламента, при этом он угрожал полицейским на входе. К счастью, при инциденте никто не пострадал", - сказал спикер парламента Радек Вондрачек.

При этом он добавил, что придется принять дополнительные меры для охраны здания.

Напомним, 3 октября прошлого года в Париже мужчина, вооруженный ножом, проник в штаб-квартиру полиции и напал на правоохранителей, которые там находились. Тогда сообщалось, что в результате нападения погибли четверо сотрудников полиции, а нападавший был застрелен. По предварительным данным, нападающий около 20 лет работал в штаб-квартире полиции в справочном отделе, он был административным работником.

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