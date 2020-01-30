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У будівлю парламенту Чехії намагався прорватися чоловік з ножем

Новини » Надзвичайні події     30.01.2020 - 16:23
У будівлю парламенту Чехії намагався прорватися чоловік з ножем
Фото: парламент Чехії (wikipedia.org)

Поліція намагається з'ясувати мотиви затриманого

В будівлі Палати депутатів Чехії в четвер вранці, 30 січня, намагався прорватися чоловік, озброєний ножем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny.

Як повідомляється, чоловік намагався увійти в головний під'їзд будинку, де саме проходило засідання.

"31-річний озброєний чоловік підійшов до одного з входів в палату депутатів, вимагаючи, щоб його впустили в будівлю", - заявили в поліції.

Під час обшуку у нього знайшли два ножі. Поліція намагається з'ясувати мотиви затриманого. Правова класифікація його дій поки не встановлена.

"Чоловік, озброєний ножем, спробував сьогодні проникнути в приміщення, де проходить засідання депутатів нижньої палати парламенту, при цьому він погрожував поліцейським на вході. На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав", - сказав спікер парламенту Радек Вондрачек.

При цьому він додав, що доведеться вжити додаткових заходів для охорони будівлі.

Нагадаємо, 3 жовтня минулого року в Парижі чоловік, озброєний ножем, проник в штаб-квартиру поліції та напав на правоохоронців, які там знаходилися. Тоді повідомлялося, що в результаті нападу загинули четверо співробітників поліції, а нападник був застрелений. За попередніми даними, нападник близько 20 років працював в штаб-квартирі поліції в довідковому відділі, він був адміністративним працівником.

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