Здание Минздрава США угрожают взорвать: полиция проводит проверку

Полиция Капитолия проводит проверку после сообщений об угрозе взрыва в центре Вашингтона в соседнем со зданием министерства здравоохранения и социальных служб США. Движение транспорта в районе перекрыто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал FOX .

По его данным, в Капитолии увеличилось присутствие полиции после угрозы взрыва в соседнем здании Минздрава США. В целях безопасности правоохранители эвакуировали находившихся в нем людей. Также перекрыты близлежащие улицы.

Информация о пострадавших не поступала. Как заявила помощник главы Минздрава по связям с общественностью Сара Лавенхайм, об угрозе взрыва бомбы сообщили утром.