UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Здание Минздрава США угрожают взорвать: полиция проводит проверку

Автор: Дмитрий Кузнецов

Полиция Капитолия проводит проверку после сообщений об угрозе взрыва в центре Вашингтона в соседнем со зданием министерства здравоохранения и социальных служб США. Движение транспорта в районе перекрыто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал FOX.

По его данным, в Капитолии увеличилось присутствие полиции после угрозы взрыва в соседнем здании Минздрава США. В целях безопасности правоохранители эвакуировали находившихся в нем людей. Также перекрыты близлежащие улицы.

Информация о пострадавших не поступала. Как заявила помощник главы Минздрава по связям с общественностью Сара Лавенхайм, об угрозе взрыва бомбы сообщили утром.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКапитолий