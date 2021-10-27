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Здание Минздрава США угрожают взорвать: полиция проводит проверку

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Вашингтон, Среда 27 октября 2021 18:42
Здание Минздрава США угрожают взорвать: полиция проводит проверку Фото: полиция Капитолия проверят сообщение об угрозе взрыва Минздрава США (twitter.com/CapitolPolice)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Полиция Капитолия проводит проверку после сообщений об угрозе взрыва в центре Вашингтона в соседнем со зданием министерства здравоохранения и социальных служб США. Движение транспорта в районе перекрыто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал FOX.

По его данным, в Капитолии увеличилось присутствие полиции после угрозы взрыва в соседнем здании Минздрава США. В целях безопасности правоохранители эвакуировали находившихся в нем людей. Также перекрыты близлежащие улицы.

Информация о пострадавших не поступала. Как заявила помощник главы Минздрава по связям с общественностью Сара Лавенхайм, об угрозе взрыва бомбы сообщили утром.

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