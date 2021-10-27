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Будівлю МОЗ США погрожують підірвати: поліція проводить перевірку

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Вашингтон, Середа 27 жовтня 2021 18:42
Будівлю МОЗ США погрожують підірвати: поліція проводить перевірку Фото: поліція Капітолію перевірять повідомлення про загрозу вибуху МОЗ США (twitter.com/CapitolPolice)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Поліція Капітолію проводить перевірку після повідомлень про загрозу вибуху в центрі Вашингтона в сусідньому з будівлею міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США. Рух транспорту в районі перекрито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал FOX.

За його даними, в Капітолії збільшилася присутність поліції після загрози вибуху в сусідній будівлі МОЗ США. З метою безпеки правоохоронці евакуювали людей, що знаходилися в ньому. Також перекриті прилеглі вулиці.

Інформація про постраждалих не надходила. Як заявила помічник глави МОЗ зі зв'язків з громадськістю Сара Лавенхайм, про загрозу вибуху бомби повідомили вранці.

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Сполучені Штати Америки Капітолій
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