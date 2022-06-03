Здание Харьковской ОГА восстановлению не подлежит, - Синегубов

Здание Харьковской областной госваной администрации, в которое российские оккупанты запустили ракету 1 марта восстановлению не подлежит. В момент взрыва там должно было происходить совещание силовиков, руководства и волонтеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"Мы просто личным составом опоздали на то совещание, которое мы должны были проводить здесь. Уже есть заключение экспертов, что здание восстановлению не подлежит", - рассказал Синєгубов

На сегодня временно оккупирована треть территории Харьковской области. Украинская армия освободила 23 населенных пункта. При восстановлении региона после войны особое внимание будут уделять безопасности.

"Мы должны научиться в новых условиях жить, и, конечно, строить новые фортификационные сооружения на границе, новые системы противовоздушной обороны", - подчеркнул Олег Синєгубов.