ua ru
Пт, 24 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Збував особисті дані українців. Житель Черкас створив базу даних про 20 млн осіб

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 24 лютого 2023 17:25
Збував особисті дані українців. Житель Черкас створив базу даних про 20 млн осіб Фото: житель Черкас створив базу даних про 20 млн осіб (freepik.com)
Автор: Наталія Кава

Житель міста Черкаси створив незаконну базу даних, налічувала інформацію стосовно майже 20 мільйонів осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

За даними відомства, чоловік впродовж 2022 та 2023 року створив вебресурс, де були бази даних державних установ та комерційних структур, а також конфіденційна інформація про громадян.

"На цьому ресурсі за грошову винагороду можна було отримувати прізвище, ім`я та по-батькові громадян, адресу, дату та місце народження, паспортні дані, сімейний стан, номери телефонів та інші персональні дані", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що кіберзловмисники намагалися шпигувати за комп’ютерами органів державної влади України начебто від імені "Укртелекому".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черкаси Киберполиция
NEWS
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни