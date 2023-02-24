Збував особисті дані українців. Житель Черкас створив базу даних про 20 млн осіб
Житель міста Черкаси створив незаконну базу даних, налічувала інформацію стосовно майже 20 мільйонів осіб.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.
За даними відомства, чоловік впродовж 2022 та 2023 року створив вебресурс, де були бази даних державних установ та комерційних структур, а також конфіденційна інформація про громадян.
"На цьому ресурсі за грошову винагороду можна було отримувати прізвище, ім`я та по-батькові громадян, адресу, дату та місце народження, паспортні дані, сімейний стан, номери телефонів та інші персональні дані", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що кіберзловмисники намагалися шпигувати за комп’ютерами органів державної влади України начебто від імені "Укртелекому".
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