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Сбывал личные данные украинцев. Житель Черкасс создал базу данных о 20 млн человек

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Украина, Пятница 24 февраля 2023 17:25
Сбывал личные данные украинцев. Житель Черкасс создал базу данных о 20 млн человек Фото: житель Черкасс создал базу данных о 20 млн человек (freepik.com)
Автор: Наталья Кава

Житель города Черкассы создал незаконную базу данных, насчитывал информацию о почти 20 миллионах человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

По данным ведомства, мужчина в течение 2022 и 2023 годов создал вебресурс, где находились базы данных государственных учреждений и коммерческих структур, а также конфиденциальная информация о гражданах.

"На этом ресурсе за денежное вознаграждение можно было получать фамилию, имя и отчество граждан, адрес, дату и место рождения, паспортные данные, семейное положение, номера телефонов и другие персональные данные", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что киберзлоумышленники пытались шпионить за компьютерами органов государственной власти Украины вроде бы от имени "Укртелекома".

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