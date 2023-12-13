Без зброї війну не виграти. Країни Північної Європи написали листа на підтримку України

Прем'єр-міністри Швеції, Ісландії, Норвегії, Данії та президент Фінляндії зробили спільну заяву про підтримку України. Головний меседж - відсутність допомоги Києву ризикує погіршити глобальну безпеку в Європі, тим більше що "без зброї війну не виграти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист, опублікований Financial Times .

"Оскільки загарбницька війна Росії триває, нам потрібно подвоїти нашу відданість довгостроковій політичній, фінансовій, військовій та дипломатичній підтримці України. Це критичний час для України, Європи та глобальної безпеки. Зменшення підтримки України зараз не вихід", - йдеться в ньому.

Навпаки, на думку лідерів скандинавських країн, зараз настав час залучити підтримку та дотримуватися планів, як допомогти Україні досягти успіху у війні, відновити країну та захистити себе в довгостроковій перспективі.

"Росія прагне використати розбіжності. Ми повинні продовжувати об’єднано протистояти незаконній і аморальній війні Росії, як ми це робили після вторгнення. Оскільки війна наближається до двох років, ми повинні підтвердити свою підтримку Україні. Ми повинні продовжувати робити внесок у довгострокову безпеку України, зміцнювати короткострокову цивільну гуманітарну допомогу, а також зусилля з відновлення та підтримувати її прагнення до справедливого миру", - констатують вони.

Представники Східної Європи впевнені, що Україна не може захиститися від Росії лише словами і "без зброї війну не виграти".

"Щоб Україна могла захистити свою територію та убезпечити свої міжнародно визнані кордони, ми, країни Північної Європи, продовжуватимемо надавати всебічну допомогу Україні, включаючи економічну та військову підтримку, негайну гуманітарну допомогу для цивільних осіб та фінансову підтримку для допомоги у відбудові українського суспільства, коли дозволяють умови. Нам потрібно продовжувати робити все можливе, щоб забезпечити те, що потрібно Україні", - зазначається в документі.

Політики наполягають - зараз не час втомлюватися.

"Свобода України нерозривно пов’язана з нашою. Нашим посланням має бути те, що ми не можемо їх підвести. Ми не дозволимо агресору диктувати умови європейської безпеки. Україна як ніколи потребує нашої постійної підтримки, нашого партнерства та нашої солідарності. Їхня боротьба за свободу залежить від нашої наполегливості в дотриманні курсу. Від цього також залежить наша спільна безпека", - резюмують вони.

Візит Зеленського до Норвегії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Осло (Норвегія), з неанонсованим візитом 13 грудня. Він приїхав до однієї зі скандинавських столиць для участі у другому саміті "Україна - Північна Європа". Зокрема, плануються двосторонні переговори з його учасниками - лідерами Норвегії, Данії, Ісландії, Фінляндії та Швеції.