Без оружия войну не выиграть. Страны Северной Европы написали письмо в поддержку Украины

Премьер-министры Швеции, Исландии, Норвегии, Дании и президент Финляндии сделали общее заявление о поддержке Украины. Главный месседж - отсутствие помощи Киеву рискует ухудшить глобальную безопасность в Европе, тем более что "без оружия войну не выиграть".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо, опубликованное Financial Times .

"Поскольку захватническая война России продолжается, нам нужно удвоить нашу преданность долгосрочной политической, финансовой, военной и дипломатической поддержке Украины. Это критическое время для Украины, Европы и глобальной безопасности. Уменьшение поддержки Украины сейчас не выход", - говорится в нем.

Напротив, по мнению лидеров скандинавских стран, сейчас пора привлечь поддержку и придерживаться планов, как помочь Украине добиться успеха в войне, восстановить страну и защитить себя в долгосрочной перспективе.

"Россия стремится использовать разногласия. Мы должны продолжать объединенно противостоять незаконной и безнравственной войне России, как мы это делали после вторжения. Поскольку война приближается к двум годам, мы должны подтвердить свою поддержку Украине. Мы должны продолжать вносить вклад в долгосрочную безопасность Украины, укреплять краткосрочную гражданскую гуманитарную помощь, а также усилия по восстановлению и поддерживать ее стремление к справедливому миру", - констатируют они.

Представители Восточной Европы уверены, что Украина не может защититься от России только словами и "без оружия войну не выиграть".

"Чтобы Украина могла защитить свою территорию и обезопасить свои международно признанные границы, мы, страны Северной Европы, будем продолжать оказывать всестороннюю помощь Украине, включая экономическую и военную поддержку, немедленную гуманитарную помощь для гражданских лиц и финансовую поддержку для восстановления украинского общества, когда позволяют условия. Нам нужно продолжать делать все возможное, чтобы обеспечить то, что нужно Украине", - отмечается в документе.

Политики настаивают - сейчас не время уставать.

"Свобода Украины неразрывно связана с нашей. Нашим посланием должно быть то, что мы не можем их подвести. Мы не позволим агрессору диктовать условия европейской безопасности. Украина как никогда нуждается в нашей постоянной поддержке, нашем партнерстве и нашей солидарности. Их борьба за свободу зависит от нашей настойчивости в соблюдении курса. От этого зависит также наша общая безопасность", - резюмируют они.

Визит Зеленского в Норвегию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Осло (Норвегия), с неанонсированным визитом 13 декабря. Он приехал в одну из скандинавских столиц для участия во втором саммите "Украина - Северная Европа". В частности, планируются двусторонние переговоры с его участниками - лидерами Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции.